One Planet Summit: circulation très difficile et bouchons à Paris

Journée noire sur les routes d'Ile-de-France ce mardi 12. Le sommet international sur le climat qui se déroule toute la journée sur l'île Seguin, dans les Hauts-de-Seine, a obligé les forces de l'ordre a fermer de nombreuses voies à Paris et dans les environs.

Tout d'abord les zones entourant l'Elysée, le Grand Palais et les abords de l'île Séguin sont susceptibles d'être fermées à chaque passage de délégation officielle depuis lundi 11 et le resteront toute la journée. Globalement, les alentours de la Seine, du lieu de l'événement jusqu'au jardin des Tuileries seront très difficiles d'accès et fermés dès qu'un convoi passera.

Cette grande zone, appelée "périmètre de protection" par la préfecture de police, englobe aussi une petite partie de la commune d'Issy-les-Moulineaux (rue Camille Desmoulin, boulevard Gallieni, rue du gouverneur général Eboué, boulevard Garibaldi, rue Jean-Jacques Rousseau et rue Marcel Miquel). Les routes de la ville de Meudon seront aussi parfois fermées (route des Gardes, place du Maréchal Leclerc, avenue du Général Gallieni et rue Marcel Allégot).

Dans la commune de Sèvres, trois voies sont à éviter (avenue de la Division Leclerc, Grande rue, et la place de la Manufacture Royale). A Saint-Cloud, la circulation sera aussi perturbée au niveau de l'avenue du pavillon Breteuil, l'allée de la Balustrade, l'avenue de Paris et le pont de Saint-Cloud.

Enfin Boulogne-Billancourt est aussi touché et l'avenue maréchal de Lattre-de-Tassigny, la rue de Sèvres, le rond-point Rhin et Danube, l'avenue du général Leclerc et l'avenue Edouard Vaillant sont susceptibles d'être fermés.

Entre 6h et 20h ce mardi, l'échangeur Saint-Cloud, au niveau de la bretelle de sortie "Paris Centre" donnant sur la rue Henry de la Vaulx sera totalement fermé tout comme les quais de la rive droite entre le pont de Saint-Cloud et le pont de Sèvres.

"La préfecture de Police conseille aux automobilistes de contourner très largement les zones concernées, de différer si possible leurs déplacements dans le secteur et de privilégier l'usage des transports en commun".

Un conseil bien avisé au premier abord mais qui semble omettre le fait que ce mardi est également une journée noire sur les transports en communs franciliens. En effet les RER A et B sont extrêmement perturbés et le resteront jusqu'à mercredi 13 au matin.

Ce lundi matin à 9h, le total cumulé des bouchons en Ile-de-France a atteint 547 kilomètres: un record.