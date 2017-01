Paris: des navettes sans chauffeur pour relier la gare de Lyon à Austerlitz (VIDEO)

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) se lance ce lundi 23 dans les navettes gratuites, électriques… et sans chauffeur! Un système déjà testé dans l'éco-quartier de la Confluence à Lyon.

A Paris, ce sont deux navettes de la marque française Easymile –une start-up toulousaine- circuleront tous les jours jusqu'au 7 avril (date de fin de l'expérimentation) entre 14h et 20h. Elles permettront de relier, par une voie qui leur est exclusivement réservée, la gare de Lyon à la gare d'Austerlitz, via le pont Charles-de-Gaulle dans le XIIIe arrondissement de la capitale.

Six voyageurs (et leurs valises) pourront monter à bord de chaque mini-bus. Pas de chauffeur donc mais un agent d'accueil sera bien présent pour expliquer le fonctionnement du dispositif, recueillir l'avis des usagers et répondre à leurs questions éventuelles. Comme sur la sécurité. Sur ce point-là, les voyageurs pourront être rassurés tout de suite car les deux véhicules sont équipés d'un système informatique sophistiqué qui permet de détecter les dangers, et d'agir en fonction (freiner, accélérer ou ralentir).

Pendant les quelques mois de test, le service sera proposé gratuitement aux usagers souhaitant emprunter à pied le pont Charles-de-Gaulle. Il ne sera toutefois pas possible (dans l'immédiat) d'aller plus loin avec ce système, les navettes n'ayant pas le droit de franchir les intersections.

La RATP travaille actuellement à la modernisation de tout son réseau. Et cette évolution sera un élément de progrès important après l'automatisation des lignes de métro 14 et 1 (la 4 est en travaux).

(Voir ci-dessous à quoi ressemblent les deux navettes EZ10)