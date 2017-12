Paris – Réveillon du Nouvel An: métro, bus, RER… des transports gratuits toute la nuit

A Paris, ce dimanche 31 au soir, que vous ayez tout prévu à l'avance ou que vous soyez adeptes d'un bon plan de dernière minute pour célébrer le réveillon du Nouvel An, vous pourrez profiter de la gratuité totale des transports en Ile-de-France pour bouger et rentrer chez vous en toute sécurité.

Comme chaque année, le réseau francilien sera en effet entièrement gratuit pour permettre aux Parisiens et aux touristes de passage d'accueillir 2018 dans les meilleures conditions possibles. A partir de ce dimanche 17h et jusqu'à demain, lundi 1er janvier, 12h, pas besoin d'acheter de ticket ou de se soucier d'où a bien pu passer votre pass Navigo.

Attention toutefois, les réseaux RATP et SNCF ne seront pas entièrement ouverts. Mais de nombreuses lignes de métro, bus, RER et trains de banlieues permettront de se rendre sur les lieux de fête (comme les Champs-Elysées, où aura lieu le traditionnel feu d'artifice de la Saint-Sylvestre) et de rentrer à la maison sereinement.

De 2h15 à 5h30, les six lignes de métro suivantes continueront de fonctionner: ligne 1, ligne 2, ligne 4, ligne 6, ligne 9 et ligne 14. Mais toutes les stations ne seront pas desservies. Consulter ici le plan de la RATP pour connaître les arrêts et la fréquence des rames.

Plusieurs lignes de trains et de RER seront aussi ouvertes et permettront de se rendre en banlieue. Dans le sens Paris-Banlieue, toutes les gares seront desservies. Mais pour l'aller, il est conseillé de consulter le plan ci-dessus pour ne pas se perdre.

Même chose pour le réseau Noctilien, de 0h30 et 5h30, qui sera adapté en fonction des contraintes de circulation et des différents périmètres de sécurité. Bien vérifier son itinéraire avant de partir car les terminus habituels peuvent changer. Pour le N22 par exemple, le terminus à Châtelet sera remplacé par Gare de Lyon.