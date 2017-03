Paris: la Concrete, la première boîte de nuit ouverte 24 heures sur 24

Les clubbers et clubbeuses vont pouvoir y passer du temps. Située sur une péniche dans le XIIe arrondissement de Paris, la Concrete est la première boîte de nuit en France à avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir sans interruption, 24 heures sur 24. "Dans les faits ça change quoi? Et bien maintenant, au lieu de devoir s'arrêter à 7h le matin, les teufs continueront tant que vous êtes chauds", ont expliqué sur Facebook les gérants de l'établissement. Comme ils l'ont mentionné dans leur post, ils avaient, jusqu'à présent, l'obligation d'arrêter de servir des boissons aux alentours de 5 heures, fermer les portes à 6h40, avant de pouvoir rouvrir à 7 h.

Suite à cette décision de la mairie de Paris, les responsables ont d'ores et déjà programmé des soirées à n'en plus finir, d'une durée de 28 heures. "On va utiliser cette autorisation pour développer notre format titanesque du SAMEDIMANCHE: des events réguliers commençant le samedi soir à 22h, et continuant jusqu'au lundi matin 2h, SANS INTERRUPTION, avec des line ups digne d'un mini festival!", ont-ils ainsi annoncé, faisant le bonheur des amateurs de musique électronique.

Malgré tout, cette autorisation ne signifie pas qu'ils comptent ouvrir leurs portes "coûte que coûte" à n'importe quelle heure. "Les dimanches, par exemple, nous continuerons à fermer vers minuit-2 heures, parce que nous savons que les gens travaillent le lendemain. Nous sommes dans une démarche d’expression artistique: ce que nous voulons, c’est que tant le public apprécie et que les artistes s’expriment, nous ne fermons pas", a expliqué au magazineTrax Aurélien Dubois, le cofondateur de la Concrete.

De son côté, Frédéric Hocquard, le conseiller de Paris délégué à la vie nocturne, a tenu à expliquer les raisons de cette attribution. "Ce que nous souhaitons, c’est adapter les modes de vie, parce qu’il y a une demande pour que les choses ne s’arrêtent pas, pour que les gens puissent continuer à faire la fête. La licence 24 heures de Concrete s’inscrit dans un plan plus global, qui recoupe également l’ouverture des parcs la nuit".