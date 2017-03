Paris: la mairie va supprimer les grands panneaux publicitaires

La publicité dans les rues de la capitale est loin d'être morte. Elle va juste subir une petite transformation. La mairie de Paris a en effet décidé de supprimer ses 350 grands panneaux publicitaires 8m²pour les remplacer par des plus petits de 2m². Ce changement intervient alors que le contrat de mobilier urbain d'information avec le groupe JCDecaux arrive à son terme et sera renégocié fin mars.

Ces panneaux plus petits permettront de réduire "de 40% des surfaces publicitaires des mobiliers urbains d’information dans Paris", ont annoncé ce mercredi 1er mars Jean-Louis Missika et Julien Bargeton, adjoints à la Maire de Paris. Toutefois, il restera quand même 1.630 dispositifs d'affichages publicitaires dans toute la ville, dont une grande partie d'écrans numériques qui diffuseront de l'information locale en plus de la publicité. Mais ils seront désormais "mieux intégrés dans l’environnement de chaque quartier".

L'environnement est une question centrale dans ces modifications car cela permettra de moins imprimer de papier et aussi de réduire la consommation d'énergie de près de 31,4%. Sachant aussi qu'en plus d'être plus petits, les panneaux publicitaires seront "alimentés par 100% d'électricité certifiée d'origine renouvelable" et éteints entre 1h et 6h du matin.

Ce nouveau contrat qui devrait être signé fin mars ne durera que cinq ans, contre dix pour le précédent. Selon les adjoints d'Anne Hidalgo, il permettra aussi à la Ville d'empocher cinq millions d'euros de plus par an en redevance, pour un total minimum de net perçu de 30 millions d'euros. De plus, à l'issue de ce contrat, la Ville deviendrait propriétaire du mobilier urbain diffusant de la publicité.