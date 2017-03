Paris: le kiosque à journaux nouvelle génération fait son entrée dans la capitale

Il fait peau neuve. Le traditionnel kiosque à journaux parisien, conçu sur le modèle haussmannien en 1857 par l'architecte Gabriel Davioud (1823-1881), perd à peu son look d'antan. Malgré la protestation de dizaines de milliers de Parisiens, le prototype d'un nouveau modèle a été inauguré ce lundi 13 place d'Alésia dans le XIVe arrondissement de la capitale. Et d'après les derniers éléments divulgués, il sera testé pendant trois mois, période durant laquelle la mairie de Paris va recueillir les impressions des kiosquiers et des clients.

Peint dans une couleur verte, ce nouveau kiosque présente une surface identique à celle de ses prédécesseurs. Mais plusieurs modifications lui ont été apportées. Ainsi, le client peut désormais entrer à l'intérieur et avoir accès à tous les journaux et magazines en libre accès. Et contrairement à avant, ils peuvent aussi acheter des boissons, des souvenirs mais aussi du matériel permettant de rechercher les appareils numériques. De plus, les kiosquiers peuvent travailler dans de meilleures conditions: le chauffage a été intégré au kiosque. Au total, la Ville de Paris veut remplacer d'ici à juin 2019 ses quelque 360 kiosques.

Mais cette nouveauté ne fait pas l'unanimité. En mai dernier, une pétition en ligne, adressée à plusieurs membres de la mairie de Paris et à la société MediaKiosk chargée de réaliser ces nouvelles enseignes, avait été lancée pour préserver ces fameux kiosques à journaux: elle avait recueilli plus de 58.000 signatures.

"Au même titre que les colonnes Morris, les kiosques à journaux de style Haussmannien avec leurs balustrades en fer forgé sont emblématiques de la Capitale", avait écrit l'instigatrice de cette pétition. Et d'ajouter: "nous sommes pour que les kiosques à journaux parisiens aient un design qui reprenne ce qui fait tout le charme du +Paris Romantique+ cher aux touristes de France et du monde entier, tout en améliorant le confort des personnes qui y travaillent. Pour elle, aucun intérêt d’avoir des kiosques à journaux qui puissent se retrouver dans n’importe quelle ville du monde.