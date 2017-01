Paris libéré... sexuellement? Une étude détaille les mœurs des habitants de la capitale

Paris, ville érotique? C’est en tout cas le portrait que semble en dresser une étude de l’Ifop publiée mercredi 4, pour le compte du site Cam4.fr, sur un échantillon de 2.007 personnes résidant dans la capitale, et s’attachant à leurs moeurs sexuelles.

Et le résultat est pour le moins radical: Paris est une ville de célibataires et pour ceux qui ne le sont pas, d’infidèles et/ou d’amateurs de l’échangisme. Dans le détail, 35% des Parisiens hommes déclarent être célibataires et… 50% des femmes. Une première incohérence qui rappelle que dans le domaine des études sur la vie sexuelle, le déclaratif n’est pas toujours vraiment conforme à la réalité.

Quant à ceux qui sont en couple, ils ne semblent pas craindre le "coup de canif" dans leur relation durable. 58% des hommes parisiens déclarent en effet avoir déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne que leur conjointe, un chiffre qui dépasse nettement le symbolique "un sur deux". Et c’est 10 points de plus que la moyenne nationale. Et quand il s’agit seulment d’un baiser, le chiffre monte même à 65%. De quoi relancer l’éternelle question: "est-ce qu’embrasser c’est tromper?"

Autre pratique plus minoritaire, mais où là encore Paris se distingue: l’échangisme. Une minorité non négligeable des Parisiens en sont ou en ont été des pratiquants. Ils sont, tous sexes confondus (si on ose dire…) 18% à avoir fréquenté un lieu échangiste et 15% à l’avoir effectivement pratiqué.

Dernier point particulièment spécifique à Paris: l’homosexualité. Alors que 7% de la population nationale se définit comme homosexuelle ou bisexuelle (hommes et femmes réunis), ce chiffre monte à 13% à Paris, et même 19% rien que chez les hommes.