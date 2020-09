Paris parmi les 20 villes les plus stressées du monde

24/7 Tempo, qui fait partie du groupe Wall Street Media Network, a établi un classement des villes les plus stressées du monde. Mauvaise nouvelle, Paris en fait partie, en 17e position.

La capitale française arrive en fin de classement, juste avant Pékin, Miami et Barcelone, et après New York et Toronto.

Le média américain a étudié 190 villes et s’est basé sur huit critères pour établir son classement, dont les temps de trajet domicile-travail, le bien-être financier, le bonheur selon le World Happiness Report et… la santé mentale des habitants.

Paris, donc, compte 18,3% de femmes et 14,3% d’hommes ayant « un trouble de santé mentale » - la définition précise n’est toutefois pas fournie par 24/7 Tempo. Le média précise également que notre capitale se positionne en 43e place sur 186 au « classement du bonheur », que le temps de trajet moyen est de 41 minutes (aller simple) et que, justement :

« La ville se classe parmi les plus stressées en raison de la longueur des trajets et du coût de la vie »

Tout n’est pas perdu, le nombre de jours de vacances « peut aider à atténuer le stress », 24/7 Tempo rappelant au passage qu’il est trois fois plus élevé à Paris qu’à Los Angeles.

Sur le podium

Mais au fait, quelles villes ont le malheur de se situer en haut du classement ?

Roulement de tambour. La ville la plus stressée du monde est… Hong-Kong, entre coût de la vie exorbitant et pressions politiques chinoises.

La 2e place est détenue Johannesburg, en Afrique du Sud, qui détient à la fois le record du nombre d’heures hebdomadaires travaillées et où la criminalité est toujours au cœur des préoccupations.

La troisième marche du podium est occupée par Le Caire, en Egypte, avec un taux de bonheur très faible, une circulation trop dense et l’instabilité politique qui sont autant de sources de stress pour les habitants.