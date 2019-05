Passe Navigo: un stationnement gratuit dans les parkings relais offert

Petite nouveauté pour les usagers d'Ile-de-France Mobilité. Dès le 1er juillet prochain, le passe Navigo donnera accès à la gratuité des parkings relais pour ses détenteurs.

"Pour encourager les Franciliens à laisser leur voiture et emprunter les (transports en commun), Île-de-France Mobilités offre aux abonnés Navigo annuel le stationnement en parcs-relais", a ainsi fait savoir Île-de-France Mobilités (l’autorité qui gère les transports dans la région, ex-STIF) sur Twitter. La gratuité est toutefois soumise à certaines conditions. Pour les parkings Effia, il faut effectuer au minimum 10 entrées et sorties chaque mois, en plus de posséder un abonnement Navigo à l’année, et une carte rechargée. Il faut également fournir une copie de son attestation Navigo (à renouveler tous les six mois) auprès du service clients de la société.

Lire - Comment obtenir un Passe Navigo gratuit à partir du 1er juin

Le dispositif représentera un investissement de 6 millions d’euros cette année pour Ile-de-France Mobilité.

A noter également que Valérie Pécresse avait annoncé à la mi-mai la dématérialisation définitive des tickets de métro physiques qui doit commencer progressivement à partir de l'été 2020. L’ancienne ministre a commencé par dévoiler Navigo Easy, une carte sans contact, rechargeable, qui servira dès le 12 juin prochain de nouveau carnet de tickets. Testée par plusieurs milliers d’usagers, cette dématérialisation a remporté presque tous les suffrages avec 88% de satisfaction.