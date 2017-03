Peinture, jardinage, décoration: les femmes s'investissent davantage dans le bricolage

Nombreux sont ceux qui pensent que le bricolage est toujours une affaire d'hommes. Pourtant, une enquête, réalisée à l'approche de la journée internationale de la femme par Budget-maison.com, semble prouver le contraire. Selon ses conclusions et contrairement aux idées reçues, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'investir dans ce domaine. Et elles ont également leurs préférences en la matière. Ainsi, elles sont 35% à préférer la décoration, 34% le jardinage et 16% la peinture. L'enquête révèle également qu'une femme sur deux (51%) trouve l'inspiration et les idées de bricolage sur Internet. En revanche, un tiers des sondées disent compter en priorité sur leur matière grise pour embellir leur intérieur.

Mais les femmes sont-elles ravies d'entreprendre des travaux de bricolage? Selon cette enquête, elles sont plus nombreuses à bricoler par plaisir que par obligation ou par souci d'économie: 39% bricolent avec le sourire contre 33% pour réduire la facture et 10% en serrant les dents, poussées par les circonstances.

Quant aux hommes, ils seraient tout à fait ouverts à l'idée de retrouver plus de femmes dans ce milieu. Au total, 78% des hommes interrogés disent faire confiance à une femme artisan pour leurs travaux et ils sont 71% à souhaiter une plus grande parité dans le bâtiment. Et bien qu'ils soient nombreux à vouloir que les femmes s'investissent plus dans ce domaine, seuls 39% des hommes disent aimer bricoler avec leur partenaire contre deux tiers des femmes interrogées. Au total, ils sont moins de la majorité (47%) à faire confiance à leur propre femme pour les travaux tandis qu'ils sont moins d'un sur deux à considérer les idées féminines plus pratiques.

Les femmes, elles, estiment au contraire que l'homme joue toujours un grand rôle en matière de bricolage. Une majorité considère que les travaux d'électricité (64%) et de maçonnerie (54%) nécessitent une intervention masculine et 72% des femmes soutiennent l'idée selon quoi les hommes représentent les bras et elles la tête.