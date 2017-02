Permis de conduire: les délais d'attente réduits de 30 jours en moyenne

Les recalés du permis de conduire n'attendront plus autant qu'avant pour repasser l'examen. En visite à Bobigny (Seine-Saint-Denis), Bruno Le Roux a annoncé ce jeudi 23 que les délais d'attente ont été réduits de 30 jours en moyenne. Une bonne nouvelle pour les candidats qui, depuis 2013, devaient attendre en moyenne 93 jours après un premier échec. Selon le ministre de l'Intérieur, il est passé à 63 jours en 2016.

Toutefois, cette baisse n'est pas la même selon les départements. Ainsi, selon les informations du Parisien, le délai d'attente a diminué seulement de six jours en Corrèze avec 57 jours d’attente fin 2016 contre 63 en 2014. En revanche, celui où la marge de différence est la plus importante n'est autre que la Seine-Saint-Denis. Là-bas, les délais d’attente ont été divisés par deux en deux ans (80 jours fin 2016 contre 161 en 2014).

Pour Bruno Le Roux, "les objectifs ambitieux ont été atteints, en particulier dans les départements en tension", a-t-il déclarant précisant qu'il voulait atteindre une moyenne nationale de 45 jours d'attente. "Aujourd'hui, avoir le permis ce n'est plus trop dur", a-t-il ajouté expliquant que le précieux sésame "coûte moins cher, est plus transparent" et "suscite moins de découragement".

Pour le gouvernement, cette forte réduction est le résultat de la réforme du permis de conduire engagée en juin 2014 dont la principale mesure était l'externalisation de l'examen du Code de la route. Ainsi, cela fait désormais plusieurs années que cette épreuve est confiée à des organismes privés agréés par l'Etat comme La Poste. L'objectif: permettre de dégager 142.000 places d'examen supplémentaires par an.