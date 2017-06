Pic de chaleur: la nuit la plus chaude depuis 1872

Si les journées sont chaudes durant cette canicule, les nuits le sont aussi. Plus particulièrement celle de mercredi 21 à ce jeudi 22 pendant laquelle jamais des températures aussi élevées n'avaient été enregistrées au mois de juin depuis le début des relevés météorologiques en 1872 dans certaines régions, l'Ile-de-France en tête.

Du jamais-vu pour un mois de juin: la nuit de la Fête de la musique a été particulièrement chaude et à Paris, la température la plus basse a été enregistrée au parc Montsouris: il faisait alors 23,7 degrés. Les Parisiens ont dû supporter un mercure qui s'est élevé à 29 degrés aux alentours de 4h du matin. Leurs voisins franciliens n'ont pas dû très bien dormir non plus: à Roissy, dans le Val-d'Oise, le thermomètre a dépassé les 22 degrés comme à Villacoublay, dans les Yvelines.

Le sud-ouest de la France n'a pas non plus été épargné par cette vague de chaleur nocturne et les Toulousains devaient dormir sous 23 degrés alors que les températures sont montées jusqu'à 22 degrés à Biscarosse vers 4h du matin.

Ce jeudi 22, 67 départements sont encore en vigilance orange canicule. Seuls les départements de la Manche, du Calvados, de la Bretagne, des Ardennes, de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges et de la Moselle seront épargnés. Pour les habitants des autres lieux, il est conseillé de beaucoup s'hydrater et de se protéger du soleil en se mettant au frais si possible.

Pour mieux dormir en ces temps de grandes chaleurs, voici quelques conseils.