Pic de pollution et circulation différenciée: les alternatives à la voiture moins chères jeudi

A moins d'avoir sur son véhicule une vignette Crit'Air de niveau 0 à 3, il sera interdit de circuler jeudi 22 à Paris et en banlieue (au-delà de l'A86) sous peine d'amende, à moins de bénéficier d'un régime dérogatoire. En cause, un pic de pollution à l'ozone lui-même dû à la canicule qui sévit depuis lundi 19.

Il est cependant possible de se rabattre sur d'autres solutions. Plusieurs systèmes de transport franciliens proposent en effet des formules ou des tarifs préférentielles.

Ainsi le Syndicat des transports d'Ile-de-France a déclenché le "forfait antipollution". Ce ticket garantit pour l'ensemble de la journée de voyager de manière illimitée "dans toute l’Ile-de-France, sur tous les modes de transport (métro, train-rer, bus, et tram), à l'exception de certaines dessertes directes d’aéroports (Orlyval, navettes Le Bus Direct Paris Aéroport, navettes VEA Disney) et des bus touristiques (OpenTour, Cars Rouges). Il donne accès à l’aéroport de Roissy via le train-rer B, Roissybus ou Filéo, et accès à l’aéroport d’Orly via Orlybus et Go C Paris (Orlyrail)". Il est vendu 3,80 euros.

Le réseau Autolib' propose également une offre exceptionnelle déjà en place ce mercredi 21 et prolongée jeudi. Les nouveaux abonnés qui souscriraient une offre "prêt à rouler" du lundi 23 au vendredi 27 bénéficieront d'une heure offerte en indiquant le code promo POLLUTION17 lors de la souscription. Cet abonnement se retire directement à une borne Autolib'.

La logique est similaire pour le système Vélib' qui propose gratuitement son ticket "1 jour" alors qu'en temps normal il est facturé 1,70 euro. Il permet pour chaque trajet de la journée de ne pas payer les 30 premières minutes. Là encore, il suffit de se rendre à une borne pour souscrire à l'offre.