Places, forfaits, programmation: la billetterie pour Roland Garros 2017 est ouverte

Il va falloir être très réactif. La billetterie pour Roland Garros a ouvert ce mercredi 22 à partir de 10h. L'occasion pour les fans ou les amateurs de tennis d'acheter dès à présent leur place pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de tennis qui commencera le 28 mai et finira 11 juin avec la finale du tableau homme. Les qualifications débuteront le 22 mai.

Cinq minutes après le début des ventes sur le site de l'événement sportif, 25.000 personnes étaient déjà comptabilisés dans la file d'attente précise Sport 365. Autant dire que les 450.000 places disponibles risquent de se vendre très rapidement. Le prix de la place pour une journée varie entre 55 et 230 euros. Les licenciés de tennis ont déjà eu accès à des places prioritaires entre le 1er et le 14 février 2017. Il est possible sur le site de visualiser les places du stade en 3D afin de choisir au mieux son emplacement idéal.

La programmation du tournoi pourra être modifiée par la météo en cas d'intempérie car la terre battue ne permet pas de jouer sous une pluie forte. Les matchs ne pourront pas se jouer en nocturne car les stades ne disposent pas d'éclairage. A noter que le soleil se couche sur cette période entre 21h30 et 22h.

En plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés pour des événements annexes comme la journée des Enfants ou le Trophée des Légendes, entre autres. Des billets seront également disponibles en fin de journée grâce à l'offre "Visiteurs du soir". Il sera possible à partir de la mi-avril, de remettre des tickets en vente jusqu'au jour de la rencontre à 17h. Des Pass Week-end, Demi-finales ou Finales sont aussi proposés par les organisateurs.

Les billets peuvent être directement achetés sur place uniquement pour les matchs de qualification. Par courrier pour des commandes limitées à 200 euros. Une personne peut acheter 4 tickets pour les courts principaux et l'ensemble du tournoi. Pour la finale du 11 juin le nombre est réduit à deux billets par personnes, et 12 par personne pour les courts annexes sur l'ensemble du tournoi. Aucune limite n'est fixée pour le tournoi de qualification.