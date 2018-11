Plagiat, plagier, plagiaire : pourquoi les définitions diffèrent?

D'aucuns, parmi vous, se sont souvent demandé pourquoi les dictionnaires donnent d'un même mot une définition (légèrement) différente. Simple, my dear, à cause du plagiat!

Le plagiat… caisse? (et corollairement, le copyright, caisse?)

C'est le fait de copier un écrit, une œuvre en s'en appropriant la substantifique moelle, sans –toutefois– en altérer le sens et, surtout, sans citer l'auteur!

Des dictionnaires, il en existe une bonne dizaine, en France et en français, et vous n'y verrez –jamais– d'un même mot, la même définition, si cette définition comprend ou dépasse six mots!

Moi-même, et en toute modestie, j'ai bien pensé comme Paul Robert à éditer mon dictionnaire, un dictionnaire spécifique de mon job de correcteur, le DUCO (Dictionnaire Universel de Correction Orthographique).

Mais ça me prendrait bien quelques siècles… que je n'ai pas devant moi ! Quoique... Bref ! Revenons à nos moutons, (comme dans la farce de Maître Pierre… et Agnelet) et à l'objet de notre… objet!

À tout seigneur, tout honneur: prenons comme modèle l'objet même du délit. Un exemple… et ses déclinaisons!

Plagiaire

Flammarion: "Personne qui donne comme sien ce qu'elle a pillé dans les ouvrages d'autrui".

Petit Larousse: "Auteur qui donne comme sien ce qu'il a pris à autrui".

Hachette (Dic. encyclopédique): "Personne qui s'approprie les idées d'autrui, qui copie ses œuvres".

Le Robert: "Personne qui pille ou démarque les ouvrages des auteurs".

Frankin (Dic. électronique): "Qui plagie".

Plagiat

Flammarion: "Action du plagiaire".

Petit Larousse: "Action du plagiaire".

Hachette (Dic. encyclopédique): "Action du plagiaire".

Le Robert: "Action du plagiaire, vol littéraire".

Frankin (Dic. électronique): "Action du plagiaire, copie".

Plagier

Flammarion: "S'approprier les écrits, les inventions d'autrui".

Petit Larousse: "Piller les ouvrages d'autrui".

Hachette (Dic. encyclopédique): "S'approprier les idées de quelqu'un, copier (ses œuvres)".

Le Robert: "Copier (un auteur) en s'attribuant indûment des passages de son œuvre".

Frankin (Dic. électronique): "S'approprier les idées de quelqu'un, copier une œuvre".