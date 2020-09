Pleine Lune en poissons du 2 septembre : que nous annonce cette période ?

A compter de ce mercredi 2 septembre à 7h22 (heure de Paris), nous pourrons apercevoir une nouvelle Pleine Lune sous le signe des Poissons. Elle est annonciatrice de deux semaines particulièrement positives, porteuse de nouvelles énergies. Mais aussi de paradoxes !



Cette Pleine Lune du 2 septembre marque la transition de l’été vers l’automne. Et si ce mois de rentrée 2020 promet d’offrir une forte énergie transformatrice, le mois offrira également une puissante protection cosmique.



Pour les signes qui seront particulièrement influencés par cette Pleine Lune, la période s’annonce très propice aux échanges. Il sera plus que jamais l’heure de se tourner vers les autres et de rendre service. En effet, à l’opposé de cette Pleine Lune en Poissons, le soleil se situera dans le signe de la Vierge. Quand les premiers représentent le collectif, la Vierge est un signe travailleur. L’axe qui relie les deux astres est bien l’axe du service.

Des opportunités inattendues à venir

Tous les signes pourront profiter de la grande sensibilité et de l’intuition que nous apportera cette période. Bien sûr, certains signes seront plus ou moins influencés positivement. Les Gémeaux risquent de se sentir à cran mercredi 2 septembre au matin. En cas d’irritabilité ou de colère, il leur faudra essayer d’en identifier la cause et trouver les moyens sains de l’exprimer et de la surmonter.



A l’opposé, les Taureau, Cancer, Scorpion et Capricorne devraient passer une matinée des plus harmonieuses.



Dans les heures et les jours qui suivront, le Soleil en Trigone avec Uranus indique que tout ce qui se présentera sous la Pleine Lune pourra offrir des opportunités inattendues. Il s’agira alors de se pencher sur cette énergie et de se concentrer sur une vue d’ensemble, notamment si des difficultés ou des défis particuliers se présentent.