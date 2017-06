PMU: résultat du Quinté + de ce samedi 3 juin, pas de grand gagnant

RESULTAT PMU - Les résultats du Tiercé Quarté+ Quinté+ de ce samedi 3 juin 2017 sont tombés. La course de plat avait lieu à Maisons-Laffitte. Le parcours de 2.400 mètres a été bouclé en près de deux minutes et 38 secondes. Si aucun parieur n'a décroché la tirelire, au moins un a empoché près de 153.000 euros. Voici l'ordre d'arrivée:

8 – 10 – 14 – 11 – 6

Numéro Plus (Quinté+): 1610

Numéro Plus (E.Quinté+): 090

C'est en 1989 que les parieurs ont découvert le Quinté+. Proposé sur une course spécifique, il est désormais le pari de référence de la gamme PMU et l'un des premiers jeux d'argent en France. Pour rappel, le Quinté+, héritier du Tiercé, est devenu un rendez-vous quotidien du turf le 5 juillet 2004. Il consiste à trouver les cinq premiers chevaux de la course dans l’ordre de l’arrivée ou dans le désordre.

Mais le joueur peut également gagner s'il parvient à trouver les quatre premiers chevaux quel que soit l'ordre d'arrivée (le bonus 4) ou bien s'il trouve quatre des cinq premiers chevaux, là encore dans n'importe quel ordre (bonus 4 sur 5). Le bonus 3 est quant à lui remporté si le parieur trouve les trois premiers chevaux, quel que soit l'ordre d'arrivée.

La mise de base est 2 euros. Mais le joueur peut parier jusqu'à 20 fois la mise minimale sur un Quinté+, soit 40 euros. Le gain remporté sera alors fonction de la mise et des cotes. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le Quinté+ est associé à un Numéro Plus, compris entre 1 et 3.000, attribué automatiquement, également pour un pari en ligne. Il permet au joueur de toucher la tirelire quotidienne d'un montant minimum d'un million d'euros s'il parvient à trouver la bonne combinaison. Dans les autres cas, il permet de multiplier ses gains par 10.

Le record de gain s'élève à plus de dix millions d'euros et a été remporté par un parieur breton en octobre 2011. Le précédent record était détenu depuis le 3 novembre 2008 par un parieur sur Internet qui avait remporté près de 7,5 millions d'euros.