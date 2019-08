Pollution à Paris: circulation différenciée mardi et stationnement gratuit?

La circulation différenciée en place à Paris dimanche 25 et lundi 26 sera-t-elle reconduite mardi 27? Le niveau de pollution à l'Ozone risque en tout cas de justifier une telle mesure.

Airparif, association qui assure le suivi de la qualité de l'air en Ile-de-France, a en effet publié ce lundi matin ses prévisions pour la journée de mardi. Elle prévoit un niveau "moyen" de pollution de l'air en Ile-de-France selon l'indice européen. Un niveau inférieur à ce lundi ("élevé") mais identique à celui de dimanche.

Par ailleurs l'indice français de mesure de la pollution n'a de son côté pas bougé depuis dimanche (7), et le niveau d'information pour la concentration d'ozone dans l'air d'au moins 180 microgrammes par mètre cube reste atteint. Il concerne "plus de 100km² sur la région Île-de-France" et "plus de 10% de la population d'un département d'Île-de-France".

"Le seuil d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions", précise Airparif.

Depuis dimanche, seuls les véhicules Crit'Air 0, 1 et 2 peuvent circuler à Paris et dans l’agglomération (délimitée par l'A86). En parallèle, la ville de Paris a mis en place la gratuité du stationnement résidentiel dans la ville afin d'inciter les Parisiens à laisser leur voiture et privilégier les transports en commun.

De son côté, Ile-de-France Mobilités propose un forfait antipollution au tarif de 3,80€ pour la journée avec accès illimité aux transports, ainsi que des services de covoiturage courte-distance gratuits en partenariat avec plusieurs plates-formes du secteur.