Porno: un lien avec la hausse des divorces mis en évidence

Cause ou conséquence? Toujours est-il que si votre compagne ou compagnon se met à regarder intensivement du porno, vous devez vous inquiéter pour votre couple. C'est en tout la conclusion d'une étude américaine menée sur 2.000 personnes par des chercheurs de l'université d'Oklahoma.

Les scientifiques sont en effet aperçus que la proportion de divorce était deux fois plus élevée dans les couples où le porno est fréquemment visionné par rapport à ceux ou les images licencieuses sont absentes.

Autre élément intéressant, chez les hommes ne pas consommer du tout de porno a un effet certes positif, mais l'arrêt du porno (après une consommation) n'a pas d'effet. Mais chez les femmes, si la consommation augmente elle aussi le nombre de divorce, l'arrêt du porno fait chuter le nombre de divorce (la probabilité de divorcer est divisé par trois quand la femme arrête les images X). Autrement dit, le visionnage du porno chez un homme prend une dimension "irréversible", et l'arrêt n'améliore pas la situation.

L'étude garde quand mêmes quelques questions sans réponses. Elle ne se penche pas par exemple sur les raisons qui peuvent pousser une personne en couple, et donc a priori ayant accès à une vie sexuelle régulière, à se mettre à regarder du porno. Or la question est importante car si le visionnage est motivé par des raisons comme l'ennui, la frustration sexuelle ou l'envie d'explorer de nouveaux fantasmes inassouvis, le porno n'est alors pas responsable. Il n'est que le symptôme d'un couple qui va mal et se dirige doucement vers le divorce. Avec ou sans films X.