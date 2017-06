Portland: un homme transgenre doté d'un utérus va prochainement accoucher (photo)

"Elle" était femme, c'est maintenant un homme. Et "il" va prochainement mettre un enfant au monde. Un Américain de 34 ans, qui a commencé une transition pour changer de sexe il y a maintenant une dizaine d'année va donner naissance cette été à un enfant. Comment? Car la personne en question n'a pas réalisé l'intégralité de l'étape biologique de sa transformation et a conservé son utérus.

Trystan Reese a en effet franchi le pas il y a maintenant dix ans en commençant un traitement hormonal pour devenir un homme, mais ne se fait pas retirer son organe reproducteur. Trois ans après ce premier pas, il rencontre Biff, l'homme qui partage maintenant sa vie depuis sept ans. Le couple qui vit à Portland dans l'Etat américain de l'Oregon (nord-ouest) a déjà adopté deux enfants. Mais ils souhaitaient pouvoir donner naturellement naissance à leur prochain bébé. Le couple s'est alors lancé dans l'aventure de cette grossesse naturelle, mais sous surveillance médicale eu égard du contexte très particulier. Une première tentative s'est d'ailleurs fini par une fausse couche. Cette nouvelle tentative semble la bonne et le couple devrait donner naissance à leur enfant en juillet.

Trystan Reese, a transgender man, and his partner, Biff Chaplow, are expecting a baby in July https://t.co/Ij6rjStUNV pic.twitter.com/2T3r617yOy — CNN (@CNN) 10 juin 2017

"J'accepte le fait que mon corps soit celui d'un transgenre. J'accepte le fait d'être un homme avec un utérus et qui peut porter un enfant. Cela ne me rend pas moins homme. Cela fait juste de moi un homme qui peut avoir un enfant" explique Trystan Reese pour décrire cette situation atypique, et expliquant aussi avoir du subir des remarques désobligeantes sur les réseaux sociaux où le couple fait part de son quotidien.

Et Trystan veut profiter de sa position pour faire passer son message: "La décision d'avoir un enfant est guidée par l'envie de répandre l'amour dans le monde, mais on sait aussi que cela est difficile".