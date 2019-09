Pourquoi le ballon de rugby est-il ovale?

Comme bien souvent, il y a deux versions: l'une poétique et l'autre bien plus terre à terre... Le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen, dit l'adage. Oui mais surtout avec un ballon pas vraiment rond, dont les rebonds anarchiques donnent par ailleurs tout son piquant à ce sport. En pleine Coupe du monde, FranceSoir vous dit tout sur l'origine du ballon ovale de rugby.

Tout commence en 1823 lors d'un banal match de football entre étudiants dans la petite ville de Rugby, près de Birmingham dans le centre de l'Angleterre. Soudain, allant à l'encontre de toutes règles, un certain William Webb Ellis se saisit du ballon et court l'aplatir dans le but adverse, raconte notamment L'Encyclopédie Larousse. Le rugby est né.

Pour ce qui est du ballon, la légende raconte que William Webb Ellis l'a serré si fort contre lui qu'il se serait aplati. Il serait ainsi devenu ovale...

Une anecdote aussi savoureuse qu'imaginaire. Car, à ses prémices, le rugby se jouait bien avec un ballon rond, identique à celui des footballeurs. Ainsi, lorsque les lois du jeu sont officiellement gravées dans le marbre, en 1846, elles ne spécifient ni la forme, ni les dimensions du ballon, relate Henri Garcia dans La Fabuleuse histoire du rugby. Pour autant, le ballon ovale s'était déjà répandu, grâce à l'invention du cordonnier William Gilbert, installé à Rugby.

Ayant remarqué que les ballons ronds étaient plus difficiles à tenir plaqués contre le corps, surtout par temps de pluie, il a ainsi l'idée de donner aux vessies de porcs une forme ovoïde plus facilement préhensible en l'enveloppant de cuir aux alentours de 1835, avance Gilbert, qui est devenue la marque de référence pour les ballons de rugby. Une invention qui a pris très vite, à tel point que, en 1851, William Gilbert est invité à présenter ses produits à l'Exposition universelle de Londres.

Exportés au quatre coins du monde et plébiscités par les joueurs, les ballons Gilbert finissent par devenir la norme réglementaire du rugby reconnue par la Fédération anglaise. Puis, en 1930, ils sont à nouveau modifiés pour devenir plus ovales, toujours afin d'améliorer leur ergonomie pour les joueurs et le spectacle pour les spectateurs. Sous l'impulsion de l'amiral Sir Percy Lords, le ballon est ainsi allongé et son périmètre central est réduit pour prendre sa forme actuelle.

Ovoïde, le ballon a les dimensions suivantes: 28 à 30 cm de longueur pour 74 à 77 centimètres de diamètre et un poids de 410 à 460 grammes, selon le règlement officiel de la Fédération française de rugby. Quant aux ballons Gilbert, ils restent encore aujourd'hui utilisés lors des compétitions internationales comme la Coupe du monde de rugby.