Prévisions météo pour l'été 2019: quelles tendances saisonnières

Le mois de mai s'est révélé maussade et parfois même "pourri" dans certaines régions de France. Les prévisions météo pour le mois de juin et les premières tendances pour l'été 2019 sont cependant plus rassurantes dans l'ensemble.

Certains médias s'avancent déjà à évoquer un mois de juin chaud et ensoleillé sur la majeure partie du pays avec toutefois des tendances orageuses au sud de la Loire sur le pourtour méditerranéen, un mois de juillet avec des températures et un ensoleillement excédentaires et un mois d'août plus incertain avec notamment des risques de précipitations plus importants concernant le Sud-ouest de la France tandis que l'Est profiterait davantage d'un ciel bleu.

Les prévisions saisonnières de Météo France ne s'avancent pas autant mais permettent déjà de donner les grandes lignes de la fin du printemps et du début de l'été à l'échelle européenne. Celles-ci sont valables jusqu'au mois de juillet, mais relèvent bien sûr d'une tendance générale. Il est encore bien trop tôt par exemple pour savoir si le week-end du 14 juillet sera ensoleillé ou pluvieux.

En termes de précipitations, Météo France anticipe "des conditions sèches du nord-est de la France à l'Allemagne aux Pays Baltes et au sud de la Scandinavie". Les données ne permettent cependant pas d'avoir de dégager de tendance claire concernant le reste de l'Hexagone.

Concernant les températures, elles devraient être globalement chaudes jusqu'en juillet. "Des conditions anticycloniques devraient dominer la période sur l'Europe Centrale et l'Europe du Nord, avec des températures (maximales surtout) supérieures aux normales, tandis que le temps pourrait être plus instable autour de la Méditerranée, notamment orientale, ce qui y limiterait la progression des températures", précise Météo France.