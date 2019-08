Prime de rentrée scolaire 2019: date de versement, montant, conditions et barème

La "prime" de rentrée scolaire tant attendue par les familles, modestes ou non, arrive. La date de versement de l'allocation par la Caisse d'allocations familiales a été fixée à ce mardi 20 août. Un total de près de trois millions de familles vont percevoir cette aide, destinée à aider à la prise en charge des coûts de la rentrée à l'école des enfants. Date du versement, montant, conditions et barème: voici tout ce qu'il faut savoir sur cette aide.

> Date de versement de l'allocation de rentrée scolaire (ARS)

Si la date du versement de la prime de rentrée scolaire est fixée à ce mardi, le versement pourrait mettre quelques jours à arriver sur les comptes bancaires des bénéficiaires. En effet, il faut ajouter quelques jours de délai, selon les banques, avant d'être crédité. Vous n'avez pas encore reçu la somme sur votre compte? Patience, ce devrait être bon d'ici quelques jours.

> Montant de la prime

Le montant de l'ARS 2019 a été légèrement revalorisé (+0,3%). Concrètement, cela représente une somme de 368,84 euros pour un enfant âgé entre 6 et 10 ans, 389,19 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 402,67 euros pour un enfant de 15 à 18 ans.

Bon à savoir: ces montants sont cumulables pour les familles ayant plusieurs enfants.

> Conditions pour bénéficier de la prime et barème de ressources

L'ARS est soumise à un plafond de ressources qui varie selon le nombre d'enfants. Voici le détail du barème: 24.697 euros pour un enfant à charge, 30.396 pour deux enfants et 36.095 pour trois. Le plafond augmente ensuite par tranches de 5.699 euros par enfant supplémentaire.

Le versement de la somme aux allocataires éligibles est automatisé par la CAF et la somme est directement versée sur leur compte. Il faut toutefois que votre dossier CAF soit à jour et que chaque enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans soit bien considéré comme à sa charge. A noter que l'ARS est également versée pour chaque enfant plus jeune, qui poursuit sa scolarité en CP.

Au total, l'ARS représente un budget total annuel de près de deux milliards d'euros pour les Caisses d'allocations familiales.