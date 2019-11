Prochaines Crues à Paris et en Ile de France : votre logement est-il situé dans une zone inondable?

Votre logement et votre lieu de travail se trouvent-ils en zone inondable ? Si vous habitez Paris ou l’Île-de-France, Episeine, reprenant les données des dernières grandes crues à Paris, vous permet désormais de le savoir d’un simple clic. Une initiative qui doit préparer les Franciliens aux inondations qui pourraient être de plus en plus fréquentes et importantes dans les décennies à venir.

Les rapports des experts sur l’accélération du changement climatique et ses conséquences sur le niveau des océans sont alarmants et les autorités tentent de faire face à l’évidence : nous serons, dans les années et les décennies à venir, de plus en plus souvent confrontés à des événements météo exceptionnels, parmi lesquels les tempêtes et les pluies entraînant des inondations. Parmi les régions les plus exposées : l’Ile-de-France et ses quelque 12 millions d’habitants.

Les Parisiens et les habitants des bords de Seine se souviennent certainement de la crue de 2016 : le fleuve était alors monté à 6,10 mètres au-dessus de son niveau normal à Paris. Et avait entraîné de nombreuses perturbations dans les transports, des coupures de courant, des fermetures de musée. Et causé la mort de 4 personnes.

620 000 emplois et 850 000 personnes directement concernées par les inondations.

Pour aider les Franciliens à réagir en cas de nouvelle inondation, l’établissement public territorial de bassin (EPTB) pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne a dévoilé un site internet, episeine.fr. Il permet notamment, en indiquant une adresse postale, de savoir si notre logement, l’école de nos enfants ou notre lieu de travail est en zone inondable. Surtout, il fournit une série de conseils pour se préparer à une crue, et savoir comment se comporter pendant et après une inondation.