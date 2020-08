PSG en streaming : comment regarder la demi-finale de Ligue des Champions ?

Première historique dans l’histoire du football français avec deux représentants au stade des demi-finales. La première demi-finale opposera le Paris Saint Germain aux allemands du Red Bull Leipzig. Une rencontre qui se disputera à huis clos, au stade de la Luz de Lisbonne.

Le Final 8 n’a pas encore rendu son verdict. Pour cette première demi-finale et ce premier duel franco-allemand, les hommes de l'entraîneur allemand Thomas Tuchel aborderont la rencontre dans la peau du favori. Après une victoire au forceps dans les dernières minutes contre l’Atalanta Bergame, nul doute que les parisiens seront entreprenants dès le début de la rencontre. Un match qui devrait enregistrer le retour d’Angel di Maria mais qui pourrait se dérouler sans Marco Verratti ni Keylor Navas, le gardien parisien.

S’abonner à RMC Sport pour suivre le PSG

Diffuseur exclusif des demi-finales du Final 8 2019-2020, RMC Sport sera aussi le co-diffuseur de la plus prestigieuse coupe européenne pour la saison 2020-2021. Pour suivre l’aventure européenne du Paris Saint Germain, il faudra donc s’abonner à RMC Sport via l’offre 100 % digitale. L’abonnement vous donnera l’accès aux 18 canaux du groupe, en accès immédiat, sur tous vos supports (mobile, tablette, ordinateur, télévision, console de jeux) et sans avoir à changer d’opérateur. Une offre proposée à partir de 19 euros par mois si vous choisissez l’offre avec engagement 12 mois. Sans engagement de durée, cette offre est proposée à 25 euros par mois. Les abonnés SFR (box ou mobile) bénéficieront quant à eux de tarifs préférentiels puisque l’offre sera proposée à 9 euros par mois avec un engagement de 12 mois ou à 15 euros par mois pour celles et ceux qui souhaiteraient choisir l’offre sans engagement de durée.

Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport !

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.