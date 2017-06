Punaise de lit: comment se débarrasser de ces nuisibles?

Quasiment disparu depuis les années 1950, la punaise de lit fait son grand retour en France depuis deux ans, selon la Chambre syndicale désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D). Ce parasite envahissant alarme les organisations sanitaires, qui, à l'occasion de la Journée mondiale contre les nuisibles qui a eu lieu mardi 6, conseillent sur les différentes manières de les éradiquer.

Pour commencer, n'espérez pas les affamés car une punaise de lit est capable de survivre un an sans se nourrir. Le meilleur moyen d'en venir à bout est de jouer avec la température. En effet, une punaise de lit meurt en dessous de -19°C et au-dessus de 60°C, indique la CS3D.

Une méthode difficile à mettre en place sans un matériel adéquat et l'aide d'un professionnel. Mais il existe différentes façons de remédier au problème tout seul. Si la prolifération des punaises ne se concentre que sur vêtements ou autres textiles, du linge de maison, des rideaux ou encore tous types d'équipements supportant une température de -20°C, il suffit simplement de mettre le produit en question dans un congélateur pendant 48 heures pour tuer toutes les punaises. Le lavage du linge peut aussi être une solution. "Un tour de machine à laver à plus de 60°C vous permettra d'éradiquer les œufs, les larves et les insectes adultes", assure la CS3D.

En revanche, si la situation persiste ou que l'invasion s'est étendue à toute une pièce, il est conseillé d'avoir recours à un exterminateur. Le professionnel éradiquera à coup sûr les punaises de lit. Mais cette solution reste tout de même onéreuse. Il faut compter entre 250 à 300 euros pour un appartement de taille moyenne.