Punaises de lit: elles reviennent en force, les raisons de leur prolifération

Nombreux sont ceux qui souhaitent s'en débarrasser. Et pour cause: les punaises de lit, aussi appelées Cimex Lectularius sont envahissantes. Elles se nourrissent du sang des humains pendant leur sommeil, provoquant chez eux des boutons rouges et démangeaisons.

Selon les dernières études sur le sujet, cela fait déjà plusieurs années que ces petites bêtes se sont invitées dans les foyers français. Et au total, près de 200.000 sites seraient infectés dans l'Hexagone, selon la Chambre syndicale désinfection, désinsectisation et dératisation (CS3D). "Il y a de plus en plus. Il y a un étalement géographique qui ne se limite pas à Paris", a déclaré en mai dernier au micro de Sud Radio, Stéphane Bras, porte-parole de la CS3D.

Face à ce constat, et à l'occasion de la Journée mondiale contre les nuisibles qui se tient ce mardi 6, certains spécialistes se sont penchés sur la question de leur retour sur le territoire français et ont également tenté d'expliquer les raisons de cette prolifération. Ils ont notamment rappelé qu'elles ont été éradiquées dans les années 1950 suite à l'utilisation de certains pesticides comme le DTT ou encore ou le Lindane. Mais désormais, ces derniers sont interdits pour des raisons environnementales, d'où leur come-back.

Leur recrudescence pourrait également s'expliquer par les nouveaux modes de vie modernes, comme l'a expliqué au Parisien un vétérinaire. Ainsi, les punaises de lit migrent grâce à nos déplacements fréquents et établissent leurs colonies dans les lieux où les humains se sédentarisent comme le lit ou le canapé . De plus, elles s'invitent dans tous les types d'appartement."Petit à petit, elles envahissent tous les lieux. Mais pas uniquement l'hôtellerie comme c'était le cas au début. Elles ne connaissent pas de frontière ni de barrière sociale. Le véhicule de la punaise c'est nous", a ajouté Stéphane Bras.