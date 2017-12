Que faire si votre enfant avale une pile bouton?

Les jouets nécessitant des piles vont faire leur retour sous les sapins pour Noël. Si les cadeaux feront très certainement plaisir aux enfants, le danger que représentent les piles, surtout les piles bouton, ne doit pas être oublié pour autant.

Selon un communiqué de presse de la DGCCRF (répression des fraudes), l'Anses et la Direction générale de la santé publié mercredi 13, "plus de 1.200 visites aux urgences sont liées à l'ingestion de piles bouton" chaque année.

Si un enfant ingère une pile de ce genre, il ne faut surtout pas lui donner à boire ou à manger. L'objet peut en effet avoir obstrué l'œsophage, par où passent les aliments, le petit pourrait donc s'étouffer.

Il est très fortement conseillé de se rendre à l'hôpital au plus vite et d'y voir un médecin. Avaler une pile bouton peut provoquer de graves lésions, à cause des substances toxiques contenues à l'intérieur mais aussi de l'électricité présente dans la pile et sa réaction dans l'œsophage qui est un milieu humide. L'enfant passera une radiographie pour déterminer où se trouve le corps étranger.

Ce sont les plus petits, âgés de 0 à 5 ans en moyenne, qui sont les plus concernés par cet accident domestique qui peut être grave et parfois, les enfants ne peuvent pas s'exprimer et expliquer à leur parents ce qu'ils ont fait.

Il faut donc faire attention aux symptômes que provoque l'ingestion d'une pile: refus de manger, vomissements, douleurs au ventre, selles noires ou incapacité à avaler des aliments peuvent être synonymes de ce genre d'incident.

En règle générale, il faut être vigilent et garder son enfant à l'oeil lorsqu'il joue avec un jeu "à risque" ou tout simplement enlever la pile pour être sûr qu'il n'arrive rien.