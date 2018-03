Que font les Français chaque jour pendant 2h13?

Les Français sont conviviaux. Ils aiment partager un bon repas en famille ou entre amis. Et par bon repas, il faut entendre "long" car cela comprend l'apéritif, l'entrée, le plat principal, le fromage, le dessert et, éventuellement, un petit digestif pour reprendre quelques mignardises derrière.

C'est donc sans surprise que la France se retrouve championne parmi des membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) qui passent le plus de temps à table.

L'organisme a en effet publié tout récemment les résultats d'une étude qui recense le temps moyen passé à table, sur toute une journée, dans les 35 pays participants (sur une tranche d'âge d'hommes et de femmes allant de 15 à 64 ans).

Les Français passent deux fois plus de temps à table que les Américains.



> À lire sur @sudouest : https://t.co/ksMQ32synf pic.twitter.com/E1I3O7Cr3V — Visactu (@visactu) 12 mars 2018

La France arrive ainsi en tête du classement avec 2h13 attablé par jour (ce qui comprend le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner).

Lire aussi: manger moins vite permet de perdre du poids

Par opposition, les Etats-Unis arrivent tout en bas du tableau avec moitié moins de temps: une heure et deux minutes en moyenne. Logique pour le pays du fast-food.

A noter que cette étude a été réalisée en dehors du temps de travail. Autrement dit les temps calculés l'ont été sur des journées de repos.

En tête de ce classement, la France devance de deux minutes la Grèce (2h11) et l'Italie (2h07) de six minutes. L'Espagne et le Danemark complètent le top 5 avec respectivement 2h06 et 1h59.

L'OCDE a aussi fait une moyenne de tous ses pays membres et elle est de 1 heure et 35 minutes. Soit 38 minutes de moins que les Français.