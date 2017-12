Quelle est la ville la plus polluée de France?

Les embouteillages, les pots d'échappement des voitures et des camions qui recrachent des particules fines nocives pour la santé, les dégâts de l'industrie sur la qualité de l'air… Tout ça Paris connaît. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, la capitale de la France, qui n'est évidemment pas la seule à subir ce type de pollution, n'est pas la ville la plus polluée de l'Hexagone.

C'est Marseille qui décroche la palme d'or de la ville la plus impactée par les particules fines sur l'année, selon un rapport d'Air Paca, révélé dans un reportage de BFMTV mardi 12.

Parce que la préfecture des Bouches-du-Rhône a une spécificité dont ne souffre pas Paris: son grand port maritime, par lequel transit de nombreux paquebots, qui recrachent du fuel lourd représentant 10 à 15% de la pollution aux particules fines. Et évidemment, les gaz d'échappement saturent l'air et les rejets de la zone industrielle de Fos-sur-Mer, qui retombent sur la cité phocéenne à cause des vents côtiers.

Aller plus loin: la pollution de l'air rendrait le sperme de mauvaise qualité

Cette pollution aux particules fines, qui sont invisibles à l'œil nu, touche plus de 90% de la population, qui respire un air de mauvaise qualité. Voire de très mauvaise qualité.

Résultat, les maladies respiratoires ont augmenté. Les personnes âgées y sont particulièrement sensibles. Et les habitants qui sont proches du grand port maritime sont encore plus impactés.

D'autres villes des Bouches-du-Rhône sont particulièrement touchées par cette affection. Comme Martigues, par exemple, qui a en plus vécu lundi 11 une explosion dans une centrale thermique EDF (sans gravité mais impactant la qualité de l'air), n'est qu'à une quarantaine de kilomètres de Marseille.