Quinté+: scénario rocambolesque sur la course du dimanche 5 mars, une partie des paris remboursés

Les chevaux Babalshams, Belle-et-Riche, Eaux fortes, Vanadium et Borice sont arrivés dimanche 5 mars en tête du quinté d'obstacle à Auteuil. Leurs numéros étaient les suivants: 6 – 8 – 12 – 11 – 7. Mais la course s'est déroulée sous les sifflets du public. Et pour cause… Seuls trois jockeys ont couru sur le bon parcours en empruntant la piste extérieure. Après le premier tournant, les dix autres ont pris la piste intérieure. Cinq jockeys se sont rendus compte de leur erreur après quelques mètres, mais n'ont pu arriver que très largement derrière les trois premières montures.

Personne n'avait remporté la tirelire mais quelques chanceux avaient quand même pu décrocher plus de 231.000 euros en signant le quinté dans l'ordre.

A l'issue de la course, les commissaires avaient immédiatement ouvert une enquête. Le public de parieurs –du côté des perdants- a continué de crier sa colère jusqu'à 16h40, demandant remboursement des paris ou annulation de l'épreuve. Mais la direction avait finalement validé l'arrivée dans cet ordre.

Ce lundi 6 au matin, la majorité des sites et applications de paris hippiques ont décidé de rembourser tout ou partie des paris perdants. Genybet et Leturf ont par exemple décidé de rembourser à hauteur de 50% sous forme de bonus. Zeturf et Betclic, qui ont fait un communiqué pour expliquer qu'ils n'étaient en rien responsables de cette course à rebondissements, ont aussi fait un "geste commercial" en remboursant à hauteur de 20%. Unibet a pour sa part choisi de rembourser ses parieurs déçus en intégralité.