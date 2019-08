Rappel d'un lot de farine de sarrasin bio et sans gluten qui provoque des hallucinations

La liste des effets indésirables en cas de surconsommation est particulièrement longue et va même jusqu'à la mise en garde contre des "hallucinations". La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé un avis de rappel produit concernant de la farine de sarrasin bio et sans gluten. Il concerne les paquets de 500 grammes de la marque "Ma vie sans Gluten".

En effet, le lot SARB170419TNB/24611 est susceptible de contenir des taux élevés d'alcaloïdes tropaniques (Datura) à un taux pouvant être dangereux. "Il est demandé de ne pas consommer ce produit et de le rapporter au point de vente afin d'obtenir son remboursement" indique l'avis de rappel, qui précise: "En cas de consommation importante de ce produit, les effets ressentis peuvent être les suivants: sécheresse de la bouche, pupilles dilatées, troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion, désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles incohérentes".

Sur son compte Twitter, l'organisme a fait savoir que si un consommateur est en possession d'un paquet de farine du lot concerné il ne doit pas le consommer et doit le rapporter au magasin où il l'a acheté pour se le voir rembourser.

"Si vous ressentez ces symptômes après une ingestion du produit concerné par cette alerte, appelez le 15 ou consultez rapidement votre médecin traitant", précise la DGCCRF.