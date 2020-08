RB Leipzig - PSG : sur quelle chaine TV regarder le match ?

Suite du Final 8 ce mardi à 21 heures, avec la première demi-finale qui opposera le Paris Saint Germain au Red Bull Leipzig. Un match qui se déroulera encore une fois à huis clos, conformément au respect des normes sanitaires.

C’est dans la peau du légitime favori que les hommes de Thomas Tuchel aborderont cette demi-finale face aux allemands de Leipzig, équipe surprise et novice à ce stade de la compétition. Victorieux en marquant par deux fois dans les ultimes minutes de la rencontre contre l’Atalanta Bergame, les joueurs parisiens seront certainement libérés par cette qualification de dernière minute. Un match qui se déroulera probablement sans Marco Verratti encore blessé. Keylor Navas, le dernier rempart parisien est quant à lui incertain pour débuter dans la cage.

Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1 à partir de 21 heures.

La rencontre sera à suivre en direct, en intégralité et en exclusivité sur RMC Sport 1, à partir de 21 heures. Si vous n’êtes pas encore abonné à RMC Sport, il vous faudra donc souscrire avant le match pour pouvoir en profiter. L’offre RMC Sport 100 % digitale permet de suivre l’ensemble des 18 canaux, en accès immédiat et sur tous vos écrans. Outre la Ligue des Champions, vous pourrez aussi suivre l’épilogue de l’UEFA Europa League. En terme de tarif, vous pouvez choisir parmi deux offres : avec ou sans engagement. Si vous souscrivez à l’offre sans engagement de durée, il vous en coûtera 25 euros par mois et vous pourrez résilier à n’importe quel moment. Si vous choisissez l’offre avec un engagement sur 12 mois, le prix n’est plus que de 19 euros par mois. Enfin, si vous êtes abonné SFR, box ou mobile, les prix sont respectivement de 9 et de 15 euros pour l’offre avec et sans engagement.

Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport.

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.