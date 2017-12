RER C: grève reconduite ce jeudi, le nombre de train et les horaires

Le trafic est à nouveau perturbé ce jeudi 21 sur le RER C en raison d'un mouvement social. L'impact est réel mais encore limité avec deux trains sur trois prévus par la RATP et la SNCF.

Toutefois, le ras-le-bol des usagers se faisait sentir sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de la reconduction du mouvement, et alors que le réseau RER a connu des problèmes récurrents et divers ces derniers mois.

Dans le détail, sur la ligne Invalides- Brétigny-Dourdan La Forêt, il faudra compter environ trois trains par heure ce jeudi, que ce soit aux heures de pointe ou sur le reste de la journée et dans les deux sens (voir les horaires ici)

Sur l'axe reliant Pontoise à Massy-Palaiseau, le trafic attendu est plus importants avec jusqu'à cinq trains par heure en période de pointe et environ quatre pour une heure creuse (voir les horaires ici).

Dans le sens de Saint-Quentin-en-Yvelines vers Saint-Martin-d'Etampes, il faudra compter dans la matinée quatre à cinq trains par heure pour les stations où ils s'arrêtent tous. Dans le sens contraire, le trafic ne devrait pas poser trop de problème avec jusqu'à hui trains par heure pou les stations les mieux desservies (voir les horaires ici).

Enfin, entre Versailles château rive gauche et Versailles chantiers, on attend entre trois et quatre trains par heure en période de pointe (voir les horaires ici).

La grève des conducteurs, reconductible, a débuté mercredi 20 à l'inititative de la CGT et SUD Rail, afin de protester contre "la vétusté du réseau, les sous-effectifs de plus en plus criants et les conditions de travail". La semaine précédente, c'était les lignes A et B qui avaient été perturbées suite à un appel à la grève de quatre syndicats face aux des "tensions chroniques" et "dysfonctionnements récurrents dans l'organisation du travail", ainsi qu'à un "management agressif".