RER E perturbé ce mercredi: grogne des usagers, la SNCF s'excuse

LE RER E est actuellement l'objet d'importants travaux qui ont occasionné des suppressions d'arrêt pendant l'été, et toujours ce mercredi 28. Les gares d'Haussmann Saint-Lazare et Magenta ne sont toujours pas desservies alors que les travaux devaient prendre fin dimanche, le dernier week-end d'août.

Mais ils ont dû être prolongés alors que pour nombre de Franciliens les vacances sont finies, ce qui a provoqué la colère d'usagers. "Les trains à destination de Chelles Gournay, Villiers sur Marne et Tournan sont origine/terminus Paris Est. Prévoir 1 RER sur 2 de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h", prévenait ce mercredi matin la SNCF, qui invite les usagers voulant se déplacer entre Haussmann Saint-Lazare et Paris Est à rejoindre à pied la station de métro Opéra (via Auber) et prendre la ligne 7 du métro direction La Courneuve et descendre à la station Gare de l'Est.

Pour se déplacer entre Magenta (Gare du Nord) et Paris Est, les voyageurs sont invités à emprunter la ligne 4 du métro entre Paris Nord et Gare de l'Est. "La Gare de l'Est n'est distante que de 300 mètres de la gare de Magenta par la rue d'Alsace", précise-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, le collectif RER E s'est indigné de ses prolongations, et surtout de la communication de la SNCF, celle-ci ayant annoncé dans un premier temps un retour à la normal pour mardi. "Une demande officiel de dédommagement est prévu bien évidement au regard de la situation vécue", précise le collectif d'usagers.

"Après chaque période de travaux sur l’infrastructure, des essais techniques sont toujours réalisés. (…) Lors de ces essais, des dysfonctionnements ont été détectés ne permettant pas une reprise normale des circulations dans le tunnel jusqu’à Haussmann St Lazare", a fait savoir la SNCF.

Le directeur de la ligne E a reconnu que l'annonce prématurée d'une reprise mardi, finalement reportée, n'était "pas à la hauteur" des attentes des usagers et s'est engagé à ce que les futurs perturbations soient communiqués désormais de manière certaine la veille à 17h.