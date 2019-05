RER A: perturbation sur la ligne après un accident grave de voyageur

Nouvel incident sur la ligne A du RER à Paris. Le trafic est interrompu ce mercredi entre les stations Etoile et Nation. La reprise du trafic est estimée à 15h30.

C'est cette fois un accident grave de voyageur qui serait en cause. Les agents de la RATP sur place ont prévenu les secours qui interviennent actuellement.

Les voyageurs sont invités à emprunter les correspondances pour ne pas subir trop de retard et permettre aux pompiers d'intervenir le plus sereinement possible.

Consultez ici l'info trafic en direct

Les formules "accident grave de personne" ou "accident grave de voyageur" sont habituellement employées par la RATP ou la SNCF pour évoquer une personne percutée par un train, souvent mortellement. Dans la majorité des cas il s'agit d'un suicide.

Les chiffres varient significativement d'une année sur l'autre, mais en moyenne, une personne meurt percutée par un métro, RER, Transilien ou tram tous les quatre jours en Ile-de-France, soit environ une centaine de victimes par an. Dans la majorité des cas il s'agit d'un suicide.

Ces situations nécessitent l'intervention du personnel de la RATP ou de la SNCF mais aussi celle des pompiers et de la police. Selon la régie des transports parisiens, il faut en moyenne une heure et demi pour que le trafic reprenne après ce genre d'évènements, mais il reste perturbé pendant deux heures.

La situation risque donc d'être difficile sur le RER A ce mercredi en début d'après-midi.