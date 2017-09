Réseau mobile: appels, sms… quel opérateur couvre le mieux votre région

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) a étendu à toute la France métropolitaine sa carte interactive de couverture de téléphonie mobile, qui avait d'abord été testée en région Nouvelle Aquitaine, selon une information révélée par France Inter ce lundi 18.

C'est sur le site monreseaumobile.fr que les utilisateurs d'un téléphone portable peuvent consulter cette fameuse carte qui permet de comparer la qualité du réseau mobile ainsi que la couverture en 3G/4G du territoire région par région (à 50 mètres près), opérateur par opérateur.

Pour connaître quel opérateur couvre le mieux la zone où vous vous trouvez, il suffit de vous rendre sur le site, de rentrer l'adresse souhaitée et de sélectionner Orange, SFR, Bouygues ou Free. Si du rouge foncé apparaît, vous aurez une très bonne couverture à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments. Si c'est du rouge clair, la couverture sera bonne mais il sera peut-être difficile de capter le réseau dans certains bâtiments. Et si la zone est coloriée en rouge très clair, la couverture sera limitée.

Par exemple à Paris et dans toute l'Ile-de-France, que vous soyez chez Orange, SFR, Bouygues ou Free, vous ne devriez rencontrer aucun problème. Sauf panne du réseau mobile évidemment. En revanche, si vous vous trouvez en Savoie, autour d'Albertville notamment, SFR et Free semblent couvrir une plus rage zone.

Ce système comporte quelques défaillances car certains villages, reculés ou non, ne sont pas disponibles à la recherche.

Par cette méthode, l'Arcep veut bien évidemment mieux informer les consommateurs de la qualité du réseau chez eux, mais aussi et surtout mettre les différents opérateurs devant le fait accompli. Plus aucun moyen de déjouer la transparence et de faire de la publicité mensongère en assurant couvrir la totalité du territoire. Ce qui vaut tant pour le réseau mobile en lui-même que pour la 3G ou la 4G.