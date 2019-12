Santé, amour, sexe: les applis pour commencer 2020 en pleine forme

Vos pantalons ne ferment plus comme avant, ou vous réfléchissez à mieux équilibrer votre alimentation en fonction de votre activité physique? Vous voulez aussi rencontrer d'autres personnes qui vous sortiront de votre sédentarité (et contempler votre belle allure)? Et quoi d'autre? Voici des applications à télécharger sur le smartphone pour vous changer 2020.

Chaque fin d’année c’est la même chose: on contemple le chaos dans lequel on a terminé l’année, et l’on se fixe des bonnes résolutions pour la prochaine, en espérant atteindre ces objectifs de manière plus équilibrée que les précédents. C’est un nouveau départ, il est donc normal d’avoir de l’ambition. Mais souvent, les résolutions ne sont pas réalistes, et personne ne pense à planifier leur mise en place. Heureusement, il y a maintenant des applications pour nous aider à laisser derrière nous les mauvaises habitudes, devenir une personne plus équilibrée, et peut-être enfin respecter nos bonnes résolutions.

MyFitnessPal: Cette année je mange mieux!

L’application MyFitnessPal peut vous aider à perdre intelligemment du poids, en enregistrant tout ce que vous mangez, et en calculant pour vous l’alimentation la plus saine à adopter selon votre activité. Un yaourt et un fruit au goûter au lieu d’une part de cake ou une glace? La différence est importante, et vous apprendrez à mieux choisir vos aliments en analysant vos repas.

En scannant le code barre d’un aliment l’utilisateur peut connaître ses valeurs nutritives et apprendra au fur et à mesure à bien manger. L’application donne des conseils quotidiens pour manger sain et peut calculer les calories que vous avez dépensées en communiquant avec d’autres applis.

Urban’r: Cette année je fais un footing par semaine

Vous êtes inscrit dans une salle de sport, mais vous n'y êtes pas allé une seule fois? Vous pourriez tenter le sport sans abonnements et en plein air! Les salles remplies de professionnels de la musculation ne seront plus un prétexte pour rester scotché au canapé.

Prenez vos baskets et votre smartphone, et téléchargez l’application Urban’r, qui peut vous motiver à vous remettre au sport, soit au running, soit au vélo. Vous serez étonnés aussi de voir à quel point la simple marche à pied d'une heure par jour, une demi heure le matin, une demi heure le soir en revenant de son lieu de travail est tres bénéfique pour votre silhouette et votre santé.

Pour vous encourager, l’application passe par la «gamification» en vous proposant des chases aux trésors et en collectant des points que vous pouvez transformer en récompenses.

Tinder, Meetic,Happn: cette année, fini les soirées solitaires devant Netflix!

C’est décidé, pour vous, en 2020 fini le célibat! Si des millions de personnes ont fondé leur couple sur Internet, pourquoi pas vous? Tinder est l’application la plus connue pour trouver des «match», c’est à dire des personnes qui peuvent s'intéresser à vous, pas seulement pour des aventures d’un soir, mais aussi pour les relations sérieuses.

D’autres applis comme Meetic vous proposent de répondre a des questions pour vous économiser du temps à tchatter pour verifier la compatibilité. Vous pouvez aussi assister à des évènements organisés par la plateforme pour rencontrer des gens qui cherchent leur moitié comme vous.

Si vous préférez le hasard, l’application Happn est pour vous. Elle vous permet de rechercher et contacter des personnes que vous avez croisées par hasard dans la vraie vie.

Menthal: cette année je ne serai plus collé à mon smartphone

Les applications mobiles sont là pour nous aider, mais on n’en fait pas toujours bon usage. Le week-end par exemple, on a besoin de récupérer en se déconnectant des notifications, pour éviter le stress et la fatigue. Connaissez-vous le temps que vous perdez à consulter obssessivement vos applications? Menthal est une application qui analyse le temps que vous passez collé a votre téléphone, soit pour passer des appels, regarder vos photos ou tchatter avec vos amis. En étudiant votre comportement vous pouvez trouver des moyens d’arrêter certaines mauvaises habitudes ou trouver du temps de repos en réalité parasité par votre téléphone.

QuitCounter: cette année, je vais suivre mes bonnes résolution!

Oui, il existe aussi une application pour cela! Elle prend note de vos progrès et vous montre des graphiques qui vous indiqueront si vous êtes en train de progresser ou si, au contraire, vous êtes en train de lâcher. QuitCounter a également prévu de partager votre liste de résolutions avec des amis, ce qui assure qu’ils gardent un oeil sur vos objectifs.

Si vous ne croyez pas aux résolutions parce que vous finissez toujours par abandonner, ne vous inquiétez pas, 2020 peut être votre année. Selon les spécialistes, il suffit de ne pas mettre la barre trop haut et se laisser du temps, de choisir des objectifs réalistes, et de faire petit à petit, en valorisant tout vos progrès. Les applications sont pensées pour vous accompagner!