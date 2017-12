Loto de Noël ce vendredi 22 décembre: 20 millions à gagner et 100 codes gagnants

Jackpot inédit. La Française des jeux organise pour la première fois cette année un grand Loto de Noël dont le tirage est prévu ce vendredi 22 au soir, en plus de celui de l'Euromillion donc (17 millions à gagner). Une belle opportunité de mettre du beurre dans les épinards avant les fêtes de fin d'année pour plus d'une centaine de veinards.

Plus d'une centaine? Oui: en plus du jackpot, la FDJ met en jeu 100 codes gagnants à 20.000 euros. En outre, les 20 millions d'euros seront forcément remportés puisqu'en l'absence de gagnant de rang 1 (cinq bons numéros et le numéro chance), le jackpot sera réparti à l'ensemble des gagnants de rangs inférieurs. Des gains des rangs inférieurs qui sont par ailleurs multipliés entre deux et cinq.

Noël avant l'heure donc, pour la loterie nationale, mais un réveillon anticipé qui a tout de même un coût...

Ces gains exceptionnels sont financés par des grilles à un prix plus que doublé: chacun des 15 millions de bulletins spécialement édités pour l'occasion coûtera 5 euros, au lieu de 2,20 euros pour un tirage classique.

La fréquence de gain reste intacte avec une chance sur six de gagner, assure la FDJ, qui attend six millions de prises de jeu, contre trois à quatre millions habituellement.

"L'année dernière, le jackpot de Noël proposé à dix millions d'euros a enregistré près de cinq millions de prises de jeu et le record de ventes pour la période en totalisant plus de 20 millions d'euros de chiffres d'affaires", a précisé la FDJ.