Resultat Loto - Tirage du vendredi 22 décembre 2017: numéros et codes gagnants

RESULTAT LOTO - Les résultats du tirage du Loto de vendredi 22 décembre 2017 sont tombés. Personne n'a remporté la cagnotte de 20 millions d'euros mise en jeu par la Française des jeux.

Voici les cinq bons numéros et le numéro chance qu'il fallait cocher, ainsi que le Joker+ et les 100 codes gagnants à 20.000 euros:

10 – 20 – 21 – 29 – 34 et numéro chance: 9

Code Joker+: 7 144 776

Codes gagnants à 20.000 euros:

A 3801 3312 - A 4821 6297 - A 5588 3569 -A 5970 2316 -A 6932 9989 - B 1936 9302 - B 3509 2390 -C 2682 1309 -C 9177 9170 - D 2724 7601 -D 2730 1485 - D 4846 8606 - D 5006 5288 - D 5765 0240 - D 6404 8698 - D 8150 0416 - E 0477 1832 - E 3025 3716 - E 5279 0788 - E 6403 9212 - E 6873 0350 - E 8579 2824 - E 9592 7906 - F 4714 8090 - G 1932 6510 - G 6429 1298 - G 6599 3494 - G 7285 1127 - G 7407 9743 - G 8901 0494 - H 3545 6067 - H 3922 1601 - H 5339 5734 - I 6516 5590 - I 6656 3879 - I 7104 1732 - J 0209 7037 - J 0429 9136 - J 5458 0832 - K 0714 7212 - K 2517 2813 - K 3556 9538 - K 8902 9284 - L 0103 7041 - L 5524 2288 - L 6070 2660 - L 6502 7018 - L 6522 3107 - L 6875 1670 - M 1270 7916 - M 1804 0763 - M 8585 4379 - M 8843 9836 - N 2375 7415 - N 7135 7940 - N 7837 1742 - O 4749 8439 - O 6682 7000 - O 6884 5294 - O 8738 3858 - O 9037 0877 - O 9796 2926 - P 1753 6504 - P 4615 3659 - P 5849 5301 - P 6630 2695 - P 7867 1141 - Q 2009 5316 - Q 5448 2780 - Q 5827 6542 - Q 7662 1820 - Q 8935 1912 - R 0395 9788 - S 1097 4874 - S 2641 2230 - S 7630 7952 - S 9223 7042 - T 0739 3052 - T 1760 1900 - T 1841 2086 - T 3778 0405 - T 5261 2801 - T 8342 5462 - U 0623 0247 - U 1239 1213 - U 2969 6423 - U 4388 9026 - U 4972 8800 - U 5307 4979 - U 5918 4880 - V 0127 4560 - V 2332 0779 - V 4024 5377 - V 8105 9209 - V 8215 0266 - V 8215 4192 - V 8223 3604 -V 8227 8952 -V 8227 9357 - V 8228 2618

La grille complète des gains:

©FDJ

Le prochain tirage du Loto se déroulera samedi 23 décembre. Une cagnotte de 2 millions d'euros ainsi que 10 codes gagnants à 20.000 euros seront mis en jeu.

Créé en juillet 1975 pour moderniser l'antique Loterie Nationale, le Loto compte plusieurs millions de joueurs réguliers en France: 21 millions de Français tentent leur chance au moins une fois par an. Pour une mise de 2,20 euros, chaque joueur dispose d'une chance sur un peu plus de 19 millions de décrocher le jackpot, c'est-à-dire cocher les cinq bons numéros et le numéro chance.

Depuis le 6 mars 2017, dix tickets sont également tirés au sort et chacun rapporte à son heureux détenteur la somme de 20.000 euros.

Le record de gain est de 24 millions d'euros décroché le 6 juin 2011. Chaque année, plusieurs dizaines de Français deviennent millionnaires grâce au jeu: 41 en 2010, 45 en 2011, 47 en 2012 ou encore 30 en 2013...

Pour un euro de plus, donc trois au total par grille, il est également proposé de participer au tirage du Joker+. Celui-ci, composé de sept chiffres, permet d'espérer remporter un gain de 500.000 euros supplémentaires et est mis en jeu à chaque tirage.