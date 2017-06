Résultats du bac 2017: comment faire pour obtenir ses notes plus tôt

Les épreuves du baccalauréat se sont terminées vendredi 23 pour la très grandes majorités des candidats. Une soixantaine d'élèves de l'académie de Paris doivent en effet repasser l'épreuve de mathématiques mercredi 28 suite à un vol de copies. A ceux-ci s'ajoutent les candidats malades le jour-J qui passeront l'épreuve "de remplacement" en septembre.

Mais pour tous les autres, l'heure est à l'attente des résultats et souvent à l'angoisse. Au point que beaucoup cherchent un moyen de les obtenir avant leur affichage dans les lycées. La date fatidique et officielle est fixée cette année au mercredi 5 juillet, à 10h selon les habitudes des années précédentes. Mais l'attente peut parfois être un peu plus longue le temps qu'ils soient collectés, imprimés et affichés.

Certains miseront donc plutôt sur Internet. En effet, les résultats sont mis en ligne par les différentes académies, et tous ne tombent pas nécessairement exactement au même moment. A titre d'exemple, en 2016, les premiers résultats étaient tombés dès 8h30 et tous avaient été communiqués à midi.

Il est donc envisageable avec de la chance d'obtenir la fameuse réponse un peu avant l'horaire officiel. Il est bien sûr possible de rafraîchir la page du site des résultats sur son ordinateur ou son smartphone. Mais pour éviter d'ajouter au stress celui de l'attente et d'une connexion hasardeuse, il existe des moyens détournés.

Par exemple l'application digiSchool propose d'envoyer une notification à l'instant où les résultats sont en ligne. Il suffit à l'utilisateur de préciser de quel académie il dépend.

A moins d'une grosse erreur de la part d'une ou plusieurs académie(s) qui publieraient les résultats très en avance, il ne semble donc pas envisageable d'obtenir des réponses avant le 5 juillet. Au risque d'augmenter l'angoisse, il est toujours possible de calculer sa moyenne en fonction des coefficients de chaque matière et des notes que vous pensez avoir obtenu. Et pour ceux dont les mathématiques ne sont pas le point fort, il existe des simulateurs en ligne.