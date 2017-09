Résultats Euromillions: une même famille remporte 28 millions d'euros à se partager à 14

Plus on est de fous, plus on rit. Une famille originaire du Sud-Est de la France a (re)découvert depuis le début du mois ce que voulait dire ce dicton suite au tirage de l'Euromillions du vendredi 1er septembre.

Quatorze membres appartenant à une même famille ont remporté la cagnotte de 28 millions d'euros. Parents, oncles, tantes et enfants (tous majeurs) vont se partager le butin en parts égales, soit deux millions d'euros par tête. Ce qui laisse quand même une belle marge d'imagination sur la façon de les dépenser.

Selon Le Parisien, qui rapporte cette jolie histoire, c'est l'un des fils de la famille qui a validé la grille gagnante à Aix-en-Provence (dans les Boûches-du-Rhône), au tabac Le Corona, situé boulevard de la République.

A situation particulière, célébration particulière. La Française des Jeux a reçu mercredi 20 toute la petite famille dans ses locaux pour sabrer le champagne et remettre l'énorme butin. Le grand salon leur avait été réservé. Tous ont assuré ne pas vouloir flamber tout l'argent tout de suite mais ils comptent bien profiter de la vie.

Depuis eux, personne n'a décroché la nouvelle cagnotte mise en jeu. Et du coup, depuis une vingtaine de jours, la somme a gagné est devenue bien plus conséquente que les 28 millions d'euros.

Le prochain tirage de l'Euromillions se déroule ce vendredi 22 au soir et une cagnotte astronomique de 153 millions d'euros est en jeu.

Pour ceux qui préfèrent le loto, le prochain tirage a lieu samedi 23 et six millions d'euros sont à gagner.