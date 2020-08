RMC Sport : 3 raisons de s’abonner pour regarder la Ligue des Champions

Les amateurs de football ont tout à gagner à s’abonner à RMC Sport, et ce pour de multiples raisons : on vous explique tout et on vous donne le détail des offres.

RMC Sport est assurément le bouquet de chaîne à privilégier pour les amateurs de football et de sport en général. Avec son abonnement 100% Digital, RMC Sport donne un accès immédiat à l’ensemble de ses chaînes, et c’est déjà un bon plan en soi puisque cela signifie que vous pouvez profiter de la rencontre entre Manchester City et l’Olympique Lyonnais, qui a lieu ce soir, en vous abonnant dès maintenant ! De plus, cela vous permet de vous préparer pour la demi-finale que jouera le PSG mardi prochain et qui est, une nouvelle fois, exclusivement diffusée sur RMC Sport. Et la Ligue des Champions reviendra à la rentrée sur le bouquet de chaînes, qui la co-diffusera.

Une Ligue des Champions inédite sur RMC Sport

Cela fait déjà plusieurs bonnes raisons de s’abonner à RMC Sport, mais on peut également citer le fait que le bouquet de chaîne est accessible à travers différentes formules, qui s’adaptent aux envies des spectateurs. En effet, si votre objectif est simplement de suivre le parcours du PSG et de l’OL durant ces phases finales de la Ligue des Champions, vous pouvez opter pour un abonnement sans engagement, à 25 euros par mois : vous arrêtez ainsi votre souscription quand vous le désirez, y compris après les prochains matchs. Si vous souhaitez profiter de RMC Sport sur la durée, alors vous pouvez choisir la formule avec un d’engagement de 12 mois, qui revient quant à elle à 19 euros par mois : vous êtes ainsi paré pour la saison suivante.

La rédaction n'a pas participé à la réalisation de ce contenu. Les prix mentionnés dans ce contenu sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. Certains liens vers des sites marchands sont affiliés, France Soir peut ainsi recevoir une commission si le produit est acheté via la sélection proposée.