Ronflements, température, mouvements: pour bien dormir, mieux vaut être seul

Pour passer une bonne nuit dans les bras de Morphée, mieux vaut dormir seul: telle est la conclusion d'une étude publiée à l'occasion de la Journée du sommeil, ce vendredi 17. D'après ses résultats, dormir en couple pourrait être la cause d'un sommeil de mauvaise qualité. Pourtant, ils sont nombreux à partager leur couette. Au total, 50% des personnes interrogées dorment avec un autre adulte toutes les nuits ou presque.

Parmi les principaux facteurs de gêne, on retrouve sans grande surprise les mouvements de son ou sa partenaire, d'autant que l'on dénombre environ 40 à 60 mouvements par personne pendant la nuit. Les ronflements ou la respiration bruyante font également partie des principales causes de gêne pour le sommeil.

La température peut également être un problème. Le corps de l’autre tient chaud et la couette commune génère une niche thermique unique qui n’est pas toujours du goût des deux co-dormeurs. Certains sont frileux tandis que d’autres ont toujours trop chaud. En parallèle, les allées et venues pendant la nuit sont quelquefois inévitables et bien gênantes: soifs, besoins naturels, bruits dans la maison. Autant de risques de réveiller son compagnon de lit.

D'après les résultats de l'enquête, dormir avec un bébé ne serait pas non plus une bonne idée. Celles et ceux qui y sont coutumiers doivent probablement avoir des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes et des levers en fanfare. Même son de cloche pour les animaux de compagnie: les rythmes de sommeil des animaux diffèrent de ceux des hommes. La présence de l’animal dans la chambre à coucher est donc susceptible de perturber la tranquillité des nuits.