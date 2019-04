Sa paupière est gonflée, l'ophtalmologue découvre 4 abeilles dans son orbite

L’histoire risque fort de glacer d’horreur ceux qui ont la phobie des insectes volants. Comme le rapporte la presse internationale (voir ici) une jeune femme qui consultait un ophtalmologue pour des douleurs à un œil a eu la surprise d’apprendre que les causes de ces désagréments était la présence dans son orbite de… quatre abeilles.

La scène se déroule à Taïwan, dans un hôpital universitaire. La patiente souffre d’une paupière gonflée et douloureuse. L’examinant avec un outil spécialisé, le médecin voit bouger ce qui semble être des pattes d’insectes. Il découvre alors, en tout, quatre abeilles sauvages de type halictidae qui se sont niché dans l’œil. Les insectes ont été retirés vivants de la paupière de la malheureuse.

(voir ci-dessous une image de la télévision locale)

