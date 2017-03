La Saint-Patrick c'est ce vendredi, découvrez les origines de cette fête irlandaise

La Saint-Patrick fait son retour ce vendredi 17. Ce sera l'occasion de s'habiller en vert de la tête aux pieds, dans la tradition irlandaise et de se diriger vers les pubs pour boire une (ou plusieurs) bonnes Guinness.

Cette fête n'a pas été créée dans un but commercial juste pour vendre des pintes de bières. La Saint-Patrick rend hommage à l'ecclésiastique du même nom qui a évangélisé l'Irlande au Ve siècle. D'après la légende, l'homme serait né en Ecosse où il aurait été enlevé par des pirates avant d'être vendu à un druide irlandais, rappelle Télé Loisir. Il aurait par la suite appris la théologie et serait devenu prêtre. C'est lui, qui avec un trèfle, aurait expliqué le principe de la trinité au Irlandais. Pour cette raison, la petite fleur est le symbole de cet évènement et du pays.

Officiellement instaurée au 12e siècle, la Saint-Patrick est devenue un jour férié pour les Irlandais seulement à partir de 1903. Elle se fête les 17 mars de chaque année en Irlande mais aussi en dehors des frontières. Contre toutes attentes, c'est aux Etats-Unis, où la communauté irlandaise est très développée, que la Saint-Patrick a été célébrée pour la première fois en 1737. Traditionnellement, les Irlandais se rendent à la messe en ce jour saint en portant un trèfle à leur boutonnière.

En France, la Saint-Patrick se partage dans les rues comme dans les Irish Pubs. Quelle que soit sa nationalité, tout le monde est le bienvenue pour participer à cette fête très populaire et chaleureuse où il n'est pas rare d'entendre les violons jouer de la musique traditionnelle irlandaise.