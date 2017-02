Saint-Valentin: faites l'amour sans aucune modération, le message des cardiologues

C'est le jour des amoureux. A l'occasion de cette Saint-Valentin, de nombreux pontes de la cardiologie ont rappelé, à travers un communiqué, les bienfaits des câlins sous la couette. D'après leurs travaux, l'activité sexuelle régulière a des effets relaxants, antidépresseurs, antidouleurs et permet la production des hormones du plaisir.

"Scientifiques et professionnels de santé s’accordent sur les multiples bienfaits pour la santé d’une activité sexuelle régulière (…) Ce consensus s’étend également aux bénéfices de l’activité sexuelle sur la santé cardio-vasculaire: un rapport sexuel représente un effort physique d’intensité modérée, comparable à l’énergie dépensée pour monter deux étages à bonne allure", ont-ils ainsi indiqué précisant qu'il "participe en outre à l’élimination de toxines, augmente le rythme cardiaque, active la circulation sanguine et muscle le cœur".

Et pour ceux qui ont le cœur fragile, pas de panique. La Fédération Française de Cardiologie s'est voulu rassurante en allant à l'encontre des idées reçues. "Les patients atteints de maladies cardio-vasculaires peuvent généralement poursuivre une sexualité régulière et profiter de son effet protecteur sur le cœur. Le risque d’un événement cardio-vasculaire au cours de l’activité sexuelle est faible et ne doit pas, dans la très grande majorité des cas, conduire à une restriction", a-t-elle ainsi expliqué rappelant au passage qu'il était toutefois conseillé d'en discuter avec son médecin.

En parallèle, la Fédération Française de Cardiologie a rappelé qu'une panne d'érection devait être prise au sérieux. Car il peut être le signe précurseur d'une maladie cardio-vasculaire. Dans ce cas-là, il est préférable d'aller consulter pour mener un bilan cardiaque approfondi.