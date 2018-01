L'épidémie de grippe fait ses premières victimes, quel que soit l'âge

Toute la France à l'exception de la Corse est désormais en alerte épidémie pour la grippe, selon le dernier bulletin épidémiologique dévoilé jeudi 4 par Santé publique France. Et la maladie a déjà fait des victimes, rappelant la nécessité de se faire vacciner.

Selon ce bulletin, portant sur la dernière semaine de 2017, Près de 11.500 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été recensés et près de 10% d'entre eux (1.251) ont nécessités une hospitalisation.

Santé publique France recense également 434 graves et 31 morts, parmi lesquels deux enfants de moins de cinq ans.

Les chiffres de la mortalité observés début décembre montrent en effet une particularité en termes d'âge. Alors que les personnes âgées sont les plus vulnérables face à la grippe, Santé publique France constate une hausse de la mortalité toutes causes confondues chez les adultes de 15-64 ans début décembre. Une hausse qui ne concerne cependant qu'une période donnée alors que tous âges confondus, le niveau de mortalité reste "dans les marges de fluctuation habituelle".

L'agence note tout de même un "impact limité de l’épidémie chez les personnes âgées de 65 ans et plus", population la plus visée par les campagnes de prévention et pour qui le vaccin est remboursé à 100% comme pour d'autres personnes à risque.

Santé publique France rappelle donc que "la vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé".

Parmi les cas graves de grippe recensés cette semaine "la majorité (77%) d’entre eux présente des facteurs de risque et 56% des cas pour lesquels le statut vaccinal était renseigné n’étaient pas vaccinés".