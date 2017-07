Sécurité routière: se maquiller au volant coûtera désormais 75 euros

Pour tenter d'enrayer le fléau de la mortalité routière, le gouvernement a décidé de serrer les vis. Ainsi, à partir de ce samedi 1er juillet, de nouvelles mesures sont désormais en vigueur, des changements qui risquent probablement de déplaire à certains automobilistes.

>Pollution

Les automobilistes qui n'auront par la vignette "Crit'air" sur leur véhicule seront verbalisés systématiquement à partir de ce samedi s'ils entrent dans une des zones à circulation restreinte lors des pics de pollution.

>Cigarette et alcool

Désormais, un automobiliste qui fumera à bord de son véhicule en présence d'un mineur sera exposé à une amende de 68 euros. Quant à l'alcool, le taux a été réduit à 0,2 g/l dans le sang pour les titulaires d'un permis probatoire. Tout contrevenant s'expose à une amende de 4.500 euros ainsi que la perte de six points sur son permis de conduire.

>Maquillage

A compter de ce samedi, les femmes ne pourront plus se maquiller au volant, même à l'arrêt. Les contrevenantes devront payer une amende de 75 euros et se verront retirer trois points en moins sur le permis de conduire. Même chose pour les automobilistes qui mangeront au volant ou bien qui fouilleront dans leur boîte à gants.

>Stop aux écrans

Pour éviter d'être déconcentré sur la route, le gouvernement a décidé de durcir le ton. Désormais, le simple fait de regarder un écran, un téléphone, une tablette ou un lecteur DVD sera puni d'une amende de 1.500 euros et d'un retrait de trois points sur son permis de conduire. Et pour celles et ceux qui tiendront "seulement" leur téléphone à la main, ils devront payer une amende de 135 euros et auront également un retrait de trois point sur leur permis.

Le gouvernement espère donc, grâce à ces nouvelles règles, responsabiliser un peu plus les automobilistes français. Car selon le site de la sécurité routière, ils ne sont pas de très bons élèves en matière de conduite et prennent bien souvent de mauvaises habitudes: au total, 25% des conducteurs reconnaissent par exemple ne pas respecter les limitations de vitesse. Et les raisons sont multiples: au total 57% des personnes interrogées pensent que la route le permet, 34% sont pressés, 31% disent maîtriser leur véhicule, 18% aiment rouler vite tandis que 14% déclarent être pris dans un flot de véhicules. Mais en roulant vite, les conducteurs réduisent leur champ de vision, risquent de perdre le contrôle de leur véhicule et de s'exposer à davantage de fatigue et à la perte de vigilance.