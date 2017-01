Sexe: avec 13,6cm, les Français satisfaits de la taille de leur pénis

La taille du pénis est un sujet délicat à aborder et peut parfois pousser des hommes à manquer de confiance en eux. Pourtant, selon une enquête réalisée par le site Zava auprès de 2.121 personnes aux Etats-Unis et en Europe, ils sont nombreux à s'être dits satisfaits de la taille de leur sexe. Ainsi, 45% des hommes seraient contents de leur appareil génital. Les Français, eux, ont estimé en moyenne leur pénis long de 13,6cm tandis que les Britanniques se sont attribué 12,4cm. Quant aux Polonais, ils ont la perception la plus élevée de la taille de leur pénis avec 15,7cm. Des chiffres non loin de la réalité puisque selon une ancienne étude de 2015, la longueur de cet organe au repos est en moyenne de 9,16 centimètres et de 13,12 centimètres en érection. Quant à la circonférence du pénis, elle est de 9,31 centimètres au repos contre 11,66 centimètres en érection, toujours selon cette étude dont les résultats avaient été publiés dans le BJU International.

Dans le cadre de cette nouvelle enquête, les hommes ont également été interrogés sur la taille idéale d'un pénis. Les Français ne se sont pas trop montrés gourmands, indiquant 14,9cm au compteur contre 14,2cm pour les Britanniques et 17,3cm pour les Polonais. Puis, ils ont dû expliquer si, selon eux, la taille du pénis jouait un rôle sur la qualité des ébats sous la couette. Et au total, près de 60% des hommes interrogés ont répondu que ça n'avait aucun impact sur leur confiance au lit.

De leurs côtés, les femmes ont également donné leur avis sur l'importance de la taille du pénis de leur partenaire. Au total, plus de une sur cinq n'accorde aucune importance à ce "détail" alors que la grande majorité (67%) y attache une importance relative.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est un Mexicain qui a entre ses jambes le plus gros pénis du monde. Agé de 54 ans, Roberto Esquivel Cabrera possède un engin de 48,21cm. Mais l’homme a récemment refusé une opération pour réduire la taille de son pénis expliquant qu'il préférait être célèbre plutôt que d'avoir des enfants et des relations sexuelles. "Je suis content de mon pénis. Je ne connais personne qui possède la taille que je possède. J’aimerais bien figurer dans le Guinness Book des records mais malheureusement, il ne le mesure pas officiellement", a-t-il notamment expliqué.